Главные новости

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15.02.2016 

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В Украине блокируют российские фуры: Хроника блокады
РФ в ответ на блокаду российского транспорта запретила движение фур из Украины
В Житомирской обл. на выезде из Белоруссии заблокированы 100 российских фур, - активист
Обама и Путин обсудили урегулирование конфликтов в Сирии и Украине, - Кремль
Закрытый из-за обстрелов КПВВ в Марьинке возобновил работу, - пресс-офицер

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Найем: во фракции "Народный фронт" есть часть депутатов готовых проголосовать за отставку Яценюка
Новости 112. Выпуск от 23:00, 14.02.2016
Гия Гецадзе и Андрей Ильенко в программе "Тиждень". Выпуск от 14.02.2016
Выступление Медведева - это было издевательство над европейцами, - Бессмертный

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Мне не нравится, что все набросились на одну Ани Лорак
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В зоне АТО неподалеку от Гнутово произошло боестолкновение, - пресс-центр
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