Главные новости

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03:10
В Греции построили второй центр по приему и регистрации беженцев
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02:37
В Киеве переаттестацию не прошли 80% правоохранителей из руководства высшего звена, - Деканоидзе
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02:03
Турция намерена продолжить артобстрелы срийских курдов
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01:37
Во фракции "Народный фронт" есть часть депутатов готовых проголосовать за отставку Яценюка, - Найем
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01:02
Против водителя, за автомобилем которого была "смертельная погоня" возбудили уголовное дело
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00:37
В Берлине на кинофестивале "Берлинале" прошла акция в поддержку Сенцова
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00:04
Мы настаиваем, что верификацию соцвыплат должен провести Минфин, - Яресько
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23:45
Гия Гецадзе и Андрей Ильенко в программе "Тиждень". Выпуск от 14.02.2016
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23:40
Новости 112. Выпуск от 23:00, 14.02.2016
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23:25
В Белом доме сообщили детали телефонной беседы Обамы и Путина
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23:03
В Крыму 15 февраля состоится заседание суда по делу "26 февраля"
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22:50
В Китае выздоровел первый заболевший вирусом Зика
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22:42
Виновника смертельного ДТП под Киевом осудили на 6 лет тюрьмы
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22:28
Швейцария предлагает стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией
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22:25
Сергей Коротких, Олег Петренко и Игорь Козий в программе "Военный дневник". Выпуск от 14.02.2016
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22:14
В Донецкой обл. правоохранители разоблачили тайник с гранатами и взрывчаткой
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22:01
В Сирии нашли тела свыше 100 жертв боевиков ИГИЛ, в том числе детей
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21:50
Дмитрий Сторожук, Валентин Нечипоренко и Владислав Голуб в программе "Чистая политика". Выпуск от 14.02.2016
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21:48
Из якобы заминированного торгового центра Херсона эвакуировали более 10 тыс. людей
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21:40
Новости 112. Выпуск от 21:00, 14.02.2016
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21:35
В Киеве в драке у станции метро мужчина получил проникающее ножевое ранение
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21:22
В Дзержинске мужчина из ревности до смерти забил своего товарища кочергой
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21:08
В Нигерии в результате нападений боевиков "Боко Харам" погибли около 30 мирных жителей
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20:55
На КПВВ "Гнутово" правоохранители изъяли смартфоны Iphone 6s и сигареты, спрятанные под капотом авто
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20:48
В Украине блокируют российские фуры: Хроника блокады
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20:45
Новости 112. Выпуск от 20:00, 14.02.2016
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20:37
Кабмин 15 февраля примет решение по блокаде российских фур после консультаций с ЕС
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20:30
Народный депутат Украины Татьяна Чорновол - гостья ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE". Выпуск от 14.02.2016
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20:25
Число гражданских жертв в Афганистане выросло до рекордного уровня, - ООН
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20:12
В Николаеве как умышленное убийство расследуется дело мужчины, которому нанесли 25 ножевых ранений
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20:00
Через КПВВ на линии разграничения в зоне АТО за сутки проследовали 13,5 тыс. человек
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19:55
Новости 112. Итоговый выпуск, 14.02.2016
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19:47
В Николаеве разыскивают подростков, которые в ответ на замечание ранили мужчину ножом
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19:35
Яценюк встретится с премьер-министром Турции Давутоглу 15 февраля
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19:22
В Одесском аэропорту изъят кокаин в особо крупных размерах, предназначавшийся для Азиатского рынка
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19:10
В Хмельницкой области при пожаре погибла 43-летняя женщина, - ГосЧС
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18:57
В зоне АТО неподалеку от Гнутово произошло боестолкновение, - пресс-центр
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18:44
Укргидрометцентр предупредил о значительном потеплении 15 февраля
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18:35
Новости 112. Выпуск от 18:00, 14.02.2016
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18:30
В Харькове во время пожара в офисном здании спасатели эвакуировали 15 человек
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18:15
В МИД Сирии заявили о вторжении 100 военных на 12 пикапах с территории Турции
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18:01
Участники блокады российских фур готовятся к возможным провокациям на Закарпатье, - активист
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17:47
Замглавы СММ ОБСЕ Хуг 15 февраля посетит Зайцево
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17:35
Блокада российских грузовиков началась в Черниговской области
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17:30
Новости 112. Выпуск от 17:00, 14.02.2016
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17:23
Чубаров: В УПЦ КП обеспокоены репрессиями против крымских татар
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17:12
В Херсоне ищут взрывчатку в торговом центре
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16:51
В Днепропетровске горел склад с деревянной тарой, погиб мужчина
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16:40
Новости 112. Выпуск от 16:00, 14.02.2016
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16:38
РФ в ответ на блокаду российского транспорта запретила движение фур из Украины
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