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Рейтинг банків України: ТОП 10 за кредитами, надійністю та активами
Рейтинг банків України: ТОП 10 за кредитами, надійністю та активами
Економіка вчора, 18:51 113
Що таке лістинг криптовалют і токенів
Що таке лістинг криптовалют і токенів
Економіка 30.09.2024 - 17:21 224
Головні новини Чому не дають кредит і як дізнатися причину
Чому не дають кредит і як дізнатися причину
Економіка вчора, 19:00 92
Кращі криптобіржі для обміну криптовалюти
Кращі криптобіржі для обміну криптовалюти
Економіка 30.09.2024 - 17:11 218
Що таке євробонд і як ними користуватися
Що таке євробонд і як ними користуватися
Економіка 28.09.2024 15:10 340
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Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану сьогодні, 04:27
Українська енергосистема не може нормально функціонувати без атомної енергетики - експерт сьогодні, 04:12
Іран здійснив наймасштабнішу ракетну атаку на Ізраїль – Пентагон сьогодні, 04:02
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд сьогодні, 04:00
У Китаї двометровий пітон намагався з’їсти чоловіка сьогодні, 03:30
"Армія відновлення": безробітним виплатили вже 1,5 млрд гривень сьогодні, 03:07
Власник TikTok планує створити нову модель штучного інтелекту сьогодні, 02:08
Вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах сьогодні, 02:00
Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання сьогодні, 01:45
Нафтогазові доходи РФ 2025 року значно зменшаться сьогодні, 01:44
Боррель закликав ЄС та партнерів підтримати "енергетичний фронт" в Україні сьогодні, 01:12
Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади сьогодні, 01:05
У Мінагрополітики оцінили врожай ранніх зернових сьогодні, 00:34
Експорт IT-послуг впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни сьогодні, 00:04
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Політика
Українська енергосистема атомна енергетика генерація
Українська енергосистема не може нормально функціонувати без атомної енергетики - експерт
сьогодні, 04:12 23
Армія відновлення: безробітним виплатили 1,5 млрд гривень
"Армія відновлення": безробітним виплатили вже 1,5 млрд гривень
сьогодні, 03:07 23
Модель штучного інтелекту в TikTok
Власник TikTok планує створити нову модель штучного інтелекту
сьогодні, 02:08 49

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Графік надходження нафтогазових доходів РФ
Нафтогазові доходи РФ 2025 року значно зменшаться
сьогодні, 01:44 50
Боррель закликав підтримати
Боррель закликав ЄС та партнерів підтримати "енергетичний фронт" в Україні
сьогодні, 01:12 64
Врожай ранніх зернових
У Мінагрополітики оцінили врожай ранніх зернових
сьогодні, 00:34 55
Впадіння імпорту IT-послуг від початку війни
Експорт IT-послуг впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни
сьогодні, 00:04 57
Економіка
Ризик пішохода через недбалість водіїв
Тисячі українських водіїв ризикують стати пішоходами через одну деталь
вчора, 23:33 48
Чому не дають кредит і як дізнатися причину
Чому не дають кредит і як дізнатися причину
вчора, 19:00 92
Рейтинг банків України: ТОП 10 за кредитами, надійністю та активами
Рейтинг банків України: ТОП 10 за кредитами, надійністю та активами

В Україні достатньо розвинута банківська система. Крім того, рейтинг банків України на сьогодні великий і обширний. При цьому різний рейтинг банків України по активам і рейтинг банків України по кредитам, але є і універсальні варіанти.  В цілому, рейтинг банків України по надійності буде корис...

вчора, 18:51 113
Жінка роз'яснює обмеження на грошові перекази
Експерт роз'яснила нюанси нових обмежень НБУ на грошові перекази
вчора, 18:39 86
Українські біженці не зверталися за допомогою
У Чехії повідомили, скільки українських біженців ніколи не зверталися за гуманітарною допомогою
вчора, 14:10 121
LIFESTYLE
Ілюстрація до еко туризму світом
Що таке еко туризм і чому він популярний у світі
26.08.2024 - 22:00 1160
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Як зробити, щоб одяг не сповзав з вішалок: п'ять способів
26.01.2024 - 12:27 1693
Махрові та кухонні рушники в чистоті
Зникне жовтизна, плями і неприємний запах: як реанімувати махрові та кухонні рушники
15.01.2024 - 18:33 1735
Догляд за рослинами взимку
Пʼять золотих правил догляду за кімнатними рослинами взимку
15.01.2024 - 15:51 1708
Техно
Telegram допомагає розкривати справи
Telegram допомагає спецслужбам розкривати справи. WSJ повідомила деталі
сьогодні, 00:00 48
Ракети з ядерними боєголовками для підводних човнів
Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів
вчора, 11:20 119
На зображенні кілька заручених пар
Онлайн-шлюб у «Дії»: скільки пропозицій зробили українці за три тижні
30.09.2024 - 19:38 193
Атака північнокорейських хакерів на німецьку компанію
Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО
27.09.2024 - 21:51 323
Суспільство
Евакуація українців з Лівану: 134 особи
Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану
сьогодні, 04:27 29
Ракетна атака Ірану на Ізраїль
Іран здійснив наймасштабнішу ракетну атаку на Ізраїль – Пентагон
сьогодні, 04:02 67
TikTok. Небезпечний тренд підлітків
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
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Зображення двометрового пітона, що атакує чоловіка
У Китаї двометровий пітон намагався з’їсти чоловіка
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Шоу-бізнес
Український поет Жадан у військовій формі
До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі
вчора, 20:09 93
Михайло Поплавський, український кінорежисер
До 75-річчя Михайла Поплавського вийшов документальний фільм
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P. Diddy - репер і центральна фігура скандальних «білих вечірок» Голлівуду
Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ
вчора, 14:52 20285
ЗСУ та учасники гурту ТНМК презентували пісню до Дня захисників і захисниць
ЗСУ та учасники гурту ТНМК презентували пісню до Дня захисників і захисниць
вчора, 10:55 184
Спорт
Головний тренер збірної Кемеровської області з карате
ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате
вчора, 14:34 126
Світоліна на квадробері
Світоліна розповіла про своє ставлення до квадроберів
30.09.2024 - 12:37 218
Кріштіану Роналду і його готель
Кріштіану Роналду набирає працівників до свого готелю: які вимоги і зарплати
30.09.2024 - 11:27 237
Боцерська арена з випередженням XXI століття
Українці перші: авторитетний спортивний портал визначив кращих боксерів XXI століття
30.09.2024 - 06:18 232
Туризм
Незабутні краєвиди та атмосфера в Італії
Не Санторіні, але краще: де в Італії знайти незабутні краєвиди та атмосферу
23.09.2024 - 13:12 493
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Підкорило серця туристів: яке місто в Європі набирає популярності для зимового відпочинку
19.09.2024 - 17:38 538
Вплив подорожей на старіння: наукове дослідження
Як закордонні подорожі впливають на процес старіння: дослідження
17.09.2024 - 11:10 534
Заборона говорити у грецьких кафе
Ця фраза під забороною: що не можна говорити у грецьких кафе
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