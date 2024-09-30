В Україні достатньо розвинута банківська система. Крім того, рейтинг банків України на сьогодні великий і обширний. При цьому різний рейтинг банків України по активам і рейтинг банків України по кредитам, але є і універсальні варіанти. В цілому, рейтинг банків України по надійності буде корис...

вчора, 18:51 113